Уничтожение «Боинга»: Украина требует от Ирана компенсации и доступ к расследованию

15.02.2020, 17:30, Новости дня

Украина потребовала от Ирана немедленной выплаты компенсаций семьям погибших при крушении самолета компании "Международные авиалинии Украины" 8 января под Тегераном. Как заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на Мюнхенской конференции по безопасности, Киев также хочет получить доступ к расследованию происшествия.

"Мы не отступим от требований по PS752", — сообщил Пристайко.

В субботу главы МИД Украины и Ирана провели встречу на полях конференции, пишет ТАСС. В итоге стороны договорились, что обследование самописцев лайнера пройдет в присутствии украинских экспертов.

Позднее участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса PS752 на встрече решили, что министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Зарифу будет направлено письмо с требованием наказания виновных в гибели людей, прозрачности расследования и справедливой компенсации.

11 января власти Ирана признали, что Boeing 737 был по ошибке сбит ракетами комплекса ПВО элитных вооруженных сил. При падении лайнера погибли 176 человек.



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