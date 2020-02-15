Биатлонисты Шипулин и Устюгов лишились званий олимпийских чемпионов из-за скандала с допингом

15.02.2020, 17:30, Разное

Российские биатлонисты были лишены звания олимпийских чемпионов после скандала с допингом. Антон Шипулин пострадал и оказался без звания обладателя первенства в играх 2014 года из-за выступления в одной команде с Евгением Устюговым.

Именно в крови Устюгова выявили запрещенный препарат. Из-за этого пострадали и остальные члены группы, состоявшей из 4 спортсменов. Антон Шипулин окончил свою спорткарьеру всего несколько лет назад. В то время биатлонист добился достаточно высоких показателей в профессиональной деятельности, а также получил признание как один из лучших в дисциплине. По решению антидопинговой комиссии, Шипулина лишили почетной медали, как и Евгения Устюгова. С решением о наказании всей группы спортсменов из-за обнаружения допинга в крови одного из них не согласны многие болельщики. Ситуацию считают несправедливой.

Тренер Владимир Путров рассказал о понимании ситуации ещё во время высказанных подозрений относительно употребления Устюговым допинга. Он отметил, что наказание для команды было очевидным, хоть и несправедливым по отношению к остальным биатлонистам. По причине решения антидопингового комитета, чемпионом Олимпиады 2014 признана Германия. Соответственно, на второй позиции находится Австрия, а на третьем месте — Норвегия.