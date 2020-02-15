Минспорт заявил о вероятности новых дисциплинарных решений WADA

15.02.2020, 17:30, Новости дня

В Министерстве спорта РФ сообщили, что заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу изучения данных и анализа проб московской лаборатории дают основания ожидать новых дисциплинарных решений в отношении российских спортсменов.

«Заявления WADA по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из московской лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений», – сказано в заявлении Минспорта, передает РИА «Новости».

Ведомство при этом выразило надежду на «всестороннее, справедливое и беспристрастное рассмотрение любого подобного случая в разумный срок».

В заявлении также отмечено, что Министерство спорта приняло во внимание решение Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, однако решило воздержаться от комментариев, пока «заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в CAS».

«Министр спорта Олег Матыцин выражает уверенность в том, что, вне зависимости от итогов всех разбирательств, РФ готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами последних лет. Сегодня в стране благодаря поддержке ведущих международных экспертов создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире», – добавили в Минспорта.

По данным ведомства, «это подчеркивает стремление РФ защищать интересы чистых спортсменов как с помощью активного внедрения образовательных программ, так и посредством строгих санкций в отношении каждого доказанного нарушения антидопинговых правил».

Ранее в субботу стало известно, что биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил и лишается золотой медали ОИ в Сочи в эстафете. В результате сборная РФ потеряла первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года. Сам Устюгов назвал это решение беспределом.

При этом российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев считает, что виной всему – «дешевый допинг». По его словам, Россию могут лишить еще одной золотой медали.



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