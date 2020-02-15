Опубликован рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России

15.02.2020, 17:30, Разное

На российском авторынке наблюдается повышенный спрос на китайские модели. К примеру, по итогам прошлого месяца жители РФ приобрели почти 3,3 тысячи экземпляров китайских транспортных средств – это в 2 раза превышает показатели января 2019 года.
Специалисты издания «АвтоСТАТ» решили опубликовать список, включающий самые продаваемые китайские автомобили в России. На первом месте оказался автоконцерн Haval – кроссоверы данного бренда за прошлый месяц были реализованы более 1,37 тысяч раз, что превышает показатели начала прошлого года почти в 4 раза. Несмотря на большой рост продаж, Geely с результатом в 873 транспортных средства, занимает вторую позицию. ТОП-3 закрывает Chery, которой удалось реализовать почти 485 автомобилей.

Остальные компании не превысили показателя в 300 единиц. Среди них – небезызвестные Changan, FAW, Lifan и JAC. Что касается отдельно взятых моделей, то здесь лидирует Haval F7 (740 экземпляров), Geely Atlas (600 экземпляров), а также Haval H6 (495 экземпляров).



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