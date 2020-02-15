Макрон предупредил о готовности России дестабилизировать демократии в Европе

15.02.2020, 17:30, Новости дня

Россия будет продолжать попытки дестабилизации демократии в Европе, вмешиваясь в выборы и манипулируя социальными сетями. Уверенность в этом высказал президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по безопасности в Мюнхене, его цитирует агентство France-Presse.

Президент Франции назвал Россию «крайне агрессивной» в этой области. При этом он заявил, что политика открытого противостояния с Москвой провалилась, – сообщает агентство Reuters. По его словам, он не видит ни одного союзника Франции, готового к реальному противостоянию с Россией, а значит, единственным вариантом взаимодействия остается диалог с ней.

«Мы говорим все меньше и меньше, конфликты множатся, и мы не способны их разрешить», – цитирует его Reuters. По утверждению российского государственного агентства «Спутник», президент Франции также признал неэффективность санкций в отношении России.

Международная конференция по безопасности начала работу в пятницу. В ней принимает участие более 500 высокопоставленных политиков из разных стран мира. Конференция проходит уже в 56-й раз. В преддверии конференции по традиции опубликован аналитический доклад о последних тенденциях в мире – «Мюнхенский отчет о безопасности». Его главная тема в нынешнем году – феномен «отсутствия Запада» на международной арене.

Авторы доклада считают, что в последнее время в мире создается впечатление, что Запад перестал быть активным участником международных процессов, в том числе и из-за глубоких разногласий между странами и внутри них.

  • Радио «Свобода»

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