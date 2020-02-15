На лайнере Diamond Princess выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом

15.02.2020, 17:30, Новости дня

На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии выявили 67 новых случаев заражения «уханьским коронавирусом». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра здравоохранения Японии.

На данный момент общее число заболевших на борту судна составляет 285 человек. Заболевшие заразились от пассажира из Гонконга. В числе инфицированных — чиновник Минздрава, проводивший осмотр судна. По решению представителей Минздрава страны лайнер поставили на двухнедельный карантин. Он должен завершиться 19 февраля.

На этой неделе власти Японии позволили 11 пассажирам сойти на берег. Все они старше 80 лет и имеют проблемы со здоровьем, никак не связанные с коронавирусом. Их поместили на карантин на суше. Власти США сообщили о намерении перевезти своих граждан, находящихся на судне, на родину.

Напомним, чрезвычайной ситуацией международного масштаба вспышку новой инфекции ВОЗ признала в конце января.

31 января первых зараженных обнаружили на территории России. Это граждане Китая, проживающие в Забайкалье и Тюменской области. По сообщениям Роспотребнадзора, их состояние оценивается как стабильное. В ведомстве также заявили, что на данный момент больные изолированы, а их контакты проверены, поэтому риска распространения инфекции нет. Кроме России и Китая случаи регистрации зараженных подтверждены также в США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Швеции, Финляндии, ОАЭ, Австралии, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже, Индии и некоторых других стран.

Ученые из Гонконга разработали первую вакцину против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Австралийские ученые из научного института Доэрти заявили, что им удалось получить штамм китайского коронавируса в лабораторных условиях. Как говорится на сайте института, этот результат позволит международным лабораториям выявить важную информацию для борьбы с вспышкой заболевания. Штамм будет использован для диагностики заболевания не только в австралийских лабораториях и больницах, но и в лабораториях ВОЗ в Европе. Вирус вырастили из тканей пациента с подтвержденным диагнозом. Это первый случай выращивания коронавируса за пределами Китая.

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