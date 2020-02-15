Мюнхенская полиция сообщила об инциденте с демонстрантом, бензином и зажигалкой

15.02.2020, 17:30, Новости дня

Участник демонстрации, направленной против конференции по безопасности в Мюнхене, облил себя бензином и с зажигалкой в руках шел до площади Карлсплац, заявил баварская полиция твитом.

Правоохранители вмешались, мотивы этого человека пока не понятны. Он наглотался ядовитых паров, и полицейские отправили его в больницу.

Митинг против НАТО и войны идет параллельно с конференцией. Активисты движения хотят обратить внимание на проблемы в сфере безопасности, которым попустительствует Запад, и требуют закрыть авиабазу Рамштайн — штаб-квартиру ВВС США на севере Германии, откуда ведется управление военными дронами.

Всего на акцию вышли более 80 партий и организаций.

В Мюнхене усилено полицейское патрулирование, на дежурство в город вышли около 4 тысяч полицейских, передает РИА Новости.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / При въезде в Крым задержали пятерых крымских татар

23.01 / Польша потребовала у России вернуть вывезенные картины во время Второй мировой войны

12.02 / Вылечившийся от коронавируса гражданин КНР остался в Чите и ждет воссоединения с семьей

15.12 / Сенатор Грэм сказал, что сделает все для быстрого завершения процесса импичмента Трампа в Сенате

06.01 / Видео: Какими будут смартфоны будущего

14.02 / Врачи назвали отмену ограничений на закупку иностранных лекарств заботой о судьбах пациентов

30.01 / Выяснилось, кто подписал постановление об обыске в квартире Голунова

16.01 / В Сети обнаружен новый смартфон Xiaomi Poco X2

24.12 / Новые данные о связи алкоголя и домашнего насилия. Все еще хуже, чем мы думали

23.01 / Названа причина смерти рэпера Juice WRLD

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика