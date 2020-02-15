На Украине завели дело из-за «захвата» российскими пограничниками судна в Азовском море

15.02.2020, 17:26, Новости дня

Прокуратура на Украине открыла уголовное дело по факту задержания российскими пограничниками украинских браконьеров в Азовском море.

«Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе начато уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины», – сказано в сообщении так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру украинской прокуратуры), предает ТАСС.

Отмечается, что дело заведено «по факту незаконного захвата сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ украинского судна с четырьмя лицами на борту».

Между тем, в Крыму призвали наказать за браконьерство задержанных украинцев. «Они должны ответить по законам Российской Федерации как нарушители государственной границы. Это самые настоящие браконьеры и преступники», – первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс РИА «Новости».

Он отметил, что все подобные факты браконьерства будут пересекаться. «Наша граница находится на замке. Виновные понесут заслуженное наказание за нарушение государственной границы и наших территориальных вод», – сказал вице-спикер.

Ранее в субботу российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова украинское судно, пытавшееся скрыться с незаконным уловом. На допросе капитан украинского судна, признал факт незаконной ловли рыбы, уточнив, что претензий к работе пограничников у него нет.



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