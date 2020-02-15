Врачи назвали главные признаки переизбытка соли в рационе человека

15.02.2020, 17:21, Разное

При большом количестве соли в рационе повышается вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Симптомы избытка соли заключаются в одутловатости лица, неприятных ощущения в районе затылка, повышенном давлении и проблемах с почками.
Как известно, соль является самой популярной специей на планете, однако при чрезмерном употреблении продукта здоровье человека ухудшается: возникает вероятность проблем с сердцем, повышается риск инсульта и гипертонии. В день взрослому человеку можно употреблять не более 5 мг соли, однако эксперты в последнее время не соглашаются с данной цифрой, указывая меньшее количество — 3 мг. Если человек жалуется на высокое артериальное давление, следует ограничиться 1,5 мг продукта в день. Врачи советуют снизить потребление полуфабрикатов, которые, как правило, богаты на натрий. При обезвоженности, вызываемой переизбытком соли, человек будет жаловаться на головную боль, также его будет мучить сильная жажда.

Если у человека наблюдаются отеки лица, нужно изменить рацион, так как большое количество соли вызывает ощущение вздутия и негативно влияет на водно-солевой баланс организма. Вкусовые рецепторы также меняются, из-за чего многие блюда кажутся человеку недосоленными. Еще одна проблема заключается в высоком артериальном давлении, так как соль может удерживать жидкость в кровеносных сосудах. В заключении, переизбыток продукта в рационе напрямую связан с болевыми ощущениями в почках.



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