Актриса Лариса Гузеева обменялась колкостями с недовольными её внешностью хейтерами

15.02.2020, 17:21, Разное

Актриса Лариса Гузеева обменялась колкостями с недовольными её внешностью хейтерами. Повседневный снимок телеведущей в социальной сети подвергся их резкой критике.
Образ Ларисы Огудаловой, знаменитой «бесприданницы» из киноленты «Жестокий романс», прочно закрепился в сознании некоторых зрителей, поэтому так много любви и сочувствия отмечается в ленте комментариев со стороны подписчиков. Сама же 60-летняя знаменитость не привыкла выступать в роли «жертвы» и готова дать отпор любому обидчику.

Вид Гузеевой во время прогулки по зимнему городу стал поводом для нападок тех, кто ждал возможность выразить ей своё недовольство. Бесцеремонность, с которой задавались вопросы, могла вывести из равновесия менее стойкого человека, но в данном «поединке» актриса была не намерена уступать. Хейтеры остались безразличны к теме высказывания актрисы и её пожеланию «Всем мира!», их привычно волновал будничный наряд телеведущей и отсутствие макияжа.

На это Лариса Гузеева резонно ответила, что не находится на работе в студии. На вопрос, что произошло с лицом, последовал встречный «укол»: «С Вашим? Откуда же мне знать!» С завидным постоянством телеведущая отвечала только на негативные вопросы, что было замечено одной из подписчиц.



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