Турция рассказала о ситуации с поставками С-400 на фоне разногласий по Идлибу

15.02.2020, 17:19, Новости дня

Разногласия РФ и Турции из-за ситуации в сирийском Идлибе не повлияют на поставку ракетных комплексов С-400 и отношения Москвы и Анкары в целом, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Мюнхене.

«Мы не можем менять наши принципиальные позиции и политику из-за единичных разногласий с той или иной страной», – приводит его слова ТАСС.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства добавил, что Москва и Анкара не должны допустить, чтобы проблемы в Сирии подорвали сотрудничество двух стран.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом. Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии.



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