Трамп заявил, что может запретить чиновникам Белого дома слушать его разговоры с иностранными лидерами

15.02.2020, 17:18, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может запретить чиновникам Белого дома слушать его переговоры с иностранными лидерами. Об этом он сказал 13 февраля в эфире радиопрограммы журналиста Херальдо Риверы.

“Так было в течение многих лет: когда вы звоните иностранному лидеру, люди слушают. Я могу полностью прекратить эту практику. Я могу покончить с этим”, – сказал Трамп.

Он добавил, что иногда его переговоры слушают до 25 человек.

МУЛЬТИМЕДИА

В конце 2019-го – начале 2020 года Трамп подвергся процедуре импичмента из-за июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. The Washington Post и The New York Times писали, что Трамп требовал от Зеленкого расследовать деятельность Хантера Байдена (сына бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на выборах 2020 года) в Украине.

18 декабря Палата представителей одобрила две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Однако в Сенате, который контролируют однопартийцы Трампа, голосование провалилось: 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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