Трамп заявил, что может запретить чиновникам Белого дома слушать его разговоры с иностранными лидерами

15.02.2020, 17:18, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может запретить чиновникам Белого дома слушать его переговоры с иностранными лидерами. Об этом он сказал 13 февраля в эфире радиопрограммы журналиста Херальдо Риверы.

“Так было в течение многих лет: когда вы звоните иностранному лидеру, люди слушают. Я могу полностью прекратить эту практику. Я могу покончить с этим”, – сказал Трамп.

Он добавил, что иногда его переговоры слушают до 25 человек.

МУЛЬТИМЕДИА

В конце 2019-го – начале 2020 года Трамп подвергся процедуре импичмента из-за июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. The Washington Post и The New York Times писали, что Трамп требовал от Зеленкого расследовать деятельность Хантера Байдена (сына бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на выборах 2020 года) в Украине.

18 декабря Палата представителей одобрила две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Однако в Сенате, который контролируют однопартийцы Трампа, голосование провалилось: 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Талькова-младшего осудили за езду в пьяном виде

30.01 / «Атака века»: 75 лет подвигу Александра Маринеско

04.12 / «А если КПРФ понравится в Китае?»: Жириновский и Володин пошутили над Зюгановым

06.01 / В Киеве нашли убитыми двух девушек, подозреваемых задержали в Одессе – полиция

11.12 / «Это Украина в самом худшем виде». Бильдт об уголовных делах против Порошенко

07.02 / Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

05.02 / В Турции лавина накрыла микроавтобус: четыре человека погибли, пятеро пострадали

27.12 / Словом 2019 года в Украине стала “диджитализация”

24.01 / Эйфелева башня закрылась для посещения из-за забастовки

13.02 / Роуз Макгоуэн обвинила Натали Портман в циничности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика