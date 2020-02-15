Эвакуация шахты: открытое горение и задымление ликвидированы

15.02.2020, 17:06, Новости дня

Ликвидировано открытое горение в шахте горно-обогатительного комбината на Яковлевском руднике (Белгородская область).

Сообщение о задымлении из вентиляционного отсека глубиной 400 метров поступило утром, к месту происшествия МЧС РФ сразу же были направлены два отделения военизированной горноспасательной части, дежурные караулы пожарно-спасательных частей.

Пострадавших нет. На поверхность успели вывести 245 человек.

Уже днем сотрудники экстренных служб доложили о ликвидации открытого горения на площади сто квадратных метров. С полуночи шахта возобновит свою работу в штатном режиме, передает "Интерфакс".

Яковлевский горно-обогатительный комбинат осуществляет разработку Яковлевского месторождения Курской магнитной аномалии. Запасы месторождения — более 9 миллиардов тонн богатой железом руды. С 2017 года предприятием управляет "Северсталь".