Хет-трик против хет-трика: СКА одолел «Салават Юлаев»

15.02.2020, 17:06, Новости дня

В Уфе завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Салаватом Юлаевым" и санкт-петербургским СКА. Гости сломили сопротивление хозяев льда лишь в овертайме – 5:4. Хет-трик в составе победителей оформил Василий Токранов.

Также за команду Алексея Кудашова отличились Лукас Бенгтссон и Сергей Плотников. У гостей три шайбы записал на свой счет Никита Сошников. Еще один гол оказался в активе Владислава Картаева. Отметим, что победная серия СКА насчитывает уже восемь матчей.

В другой встрече дня "Барыс" дома взял верх над "Сочи" со счетом 3:2.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Обновленный кроссовер Renault Arkana выходит на китайский рынок

21.01 / Завербованная ФСБ крымчанка пыталась устроиться на работу в Минобороны Украины – СБУ

09.01 / В армии Хафтара объяснили причину введения бесполетной зоны над Триполи

14.02 / 30 мая – рабочая дата поединка между Ломаченко и Лопесом – промоутер

06.02 / Качура: В «Слуге народа» не все поддерживают закон о рынке земли

07.02 / Арахамия считает, что «Батьківщина» должна в десятикратном размере заплатить за сломанный Тимошенко микрофон в Раде

21.01 / Гиперзвуковые «Цирконы» решено установить на один из фрегатов

21.01 / Госдума поддержала введение в Совбезе должности зампредседателя

17.12 / В Украину не пустили еще одного корреспондента российского НТВ

07.02 / Купить задешево, продать задорого: кто «заказал» украинскую землю?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика