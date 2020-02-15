Хет-трик против хет-трика: СКА одолел «Салават Юлаев»

15.02.2020, 17:06, Новости дня

В Уфе завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Салаватом Юлаевым" и санкт-петербургским СКА. Гости сломили сопротивление хозяев льда лишь в овертайме – 5:4. Хет-трик в составе победителей оформил Василий Токранов.

Также за команду Алексея Кудашова отличились Лукас Бенгтссон и Сергей Плотников. У гостей три шайбы записал на свой счет Никита Сошников. Еще один гол оказался в активе Владислава Картаева. Отметим, что победная серия СКА насчитывает уже восемь матчей.

В другой встрече дня "Барыс" дома взял верх над "Сочи" со счетом 3:2.