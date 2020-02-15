Лавров обсудил с Чавушоглу следующую встречу Путина и Эрдогана

15.02.2020, 17:06, Новости дня

Решение о необходимости встречи президентов РФ и Турции будет принято после переговоров министров иностранных дел двух стран. Они пройдут в Москве в понедельник, 17 февраля.

Как рассказал по итогам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, президенты согласились встретиться, если это будет необходимо. По телефону лидеры двух государств договорились, что сначала пройдет встреча министров иностранных дел.

По словам Чавушоглу, он и Сергей Лавров "обсудили эти вопросы в позитивном ключе", передает "Интерфакс". Он также отметил, что разногласия РФ и Турции по Идлибу не повлияют на поставки в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 и на отношения Москвы и Анкары в целом.

По словам Чавушоглу, это два разных вопроса, и в Анкаре "не могут менять свои принципиальные позиции и политику из-за единичных разногласий" с той или иной страной. "Мы не должны дать сирийскому вопросу повлиять на наше сотрудничество и наши отношения", — цитирует турецкого министра ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил напряженную обстановку вокруг Идлиба на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. В понедельник, 10 февраля, в провинции Идлиб в результате обстрела со стороны сирийской армии погибли пять турецких военнослужащих. В ответ Вооруженные силы Турции обстреляли 115 целей армии Сирии, нейтрализовав 101 сирийского военного.