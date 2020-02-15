Граница с Россией, удерживаемые лица, приближение к НАТО: мюнхенские заявления Зеленского

15.02.2020, 17:06, Новости дня

Украина надеется на продвижение идеи совместного патрулирования границы с Россией в Донбассе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенском форуме по безопасности. Украинский лидер считает, что такие мероприятия необходимы на период подготовки местных выборов в регионе, а патрулирование будет осуществляться совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской республик.

Говоря о ситуации на востоке Украины, Зеленский заявил, что в Донбассе удерживаются более 200 украинских граждан, а в РФ — более 100 украинцев и крымских татар. Он считает, что всех пленных и удерживаемых лиц следует обменять по формуле "всех на всех".

Во время встречи Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом глава украинского государства поблагодарил за солидарность альянса с Украиной, поддержку суверенитета и "евроатлантических устремлений страны". Зеленский признал, что проводимые в стране реформы "приближают Украину к НАТО". Отмечается, что в ходе встречи был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

В свою очередь Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и добавил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению "нормандского формата".