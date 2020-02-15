Соловьев оценил планы Зеленского провести «выборы» в Крыму

15.02.2020, 17:05, Новости дня

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который на Мюнхенской конференции по безопасности выразил желание провести «выборы» в Крыму.

«Удивительный человек. А как Зеленский собирается это делать, он не уточнил?» – поинтересовался Соловьев в своем Telegram-канале.

«Вот и ответ на вопрос», – добавил телеведущий, комментируя высказывание Зеленского о том, что «никакие меморандумы и документы» не защищают Украину. «Я не верю в любые бумаги», – сообщил Зеленский на конференции в Мюнхене.

«Минские соглашение для Зеленского не играют никакой роли. Он не верит в международные договоры. Есть только право сильного», – подчеркнул Соловьев.

Комментируя телеканалу RT планы Зеленского о «выборах» Крыму, сенатор Сергей Цеков призвал президента Украины перестать обманывать граждан своей страны и мировое сообщество. Он напомнил, что еще в 2014 году Крым окончательно вошел в состав России.

Аналогичного мнения придерживается первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он отметил, что о проведении выборов на полуострове по украинским законам не может быть и речи. «Все это глупости. Подобные заявления вызывают только сожаление по отношению к нынешней украинской власти», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Зеленский выразил желание в октябре провести местные выборы на всей территории страны, в том числе «и в Крыму», который в 2014 году стал российским регионом по итогам референдума о статусе автономии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Миллиардера Минца и его сыновей обвинили в растрате 30 млрд рублей

14.02 / Формула-1. Чемпионы мира из Mercedes представили новый болид

18.12 / Музей объяснил поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита

11.02 / Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

21.01 / «Это мило». Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США

02.02 / Die Welt — «все вместе пойдём ко дну» — Ишингер объяснил, чем обернётся бездействие для «недееспособной Европы»

05.02 / Участок ЦКАД в новой Москве введут в строй в 2020-2021 годах

02.01 / В США умерла 21-летняя рэперша

06.02 / Число жертв жесткой посадки авиалайнера в Стамбуле достигло трех человек

20.12 / Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству Шеремета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика