Соловьев оценил планы Зеленского провести «выборы» в Крыму

15.02.2020, 17:05, Новости дня

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который на Мюнхенской конференции по безопасности выразил желание провести «выборы» в Крыму.

«Удивительный человек. А как Зеленский собирается это делать, он не уточнил?» – поинтересовался Соловьев в своем Telegram-канале.

«Вот и ответ на вопрос», – добавил телеведущий, комментируя высказывание Зеленского о том, что «никакие меморандумы и документы» не защищают Украину. «Я не верю в любые бумаги», – сообщил Зеленский на конференции в Мюнхене.

«Минские соглашение для Зеленского не играют никакой роли. Он не верит в международные договоры. Есть только право сильного», – подчеркнул Соловьев.

Комментируя телеканалу RT планы Зеленского о «выборах» Крыму, сенатор Сергей Цеков призвал президента Украины перестать обманывать граждан своей страны и мировое сообщество. Он напомнил, что еще в 2014 году Крым окончательно вошел в состав России.

Аналогичного мнения придерживается первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он отметил, что о проведении выборов на полуострове по украинским законам не может быть и речи. «Все это глупости. Подобные заявления вызывают только сожаление по отношению к нынешней украинской власти», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Зеленский выразил желание в октябре провести местные выборы на всей территории страны, в том числе «и в Крыму», который в 2014 году стал российским регионом по итогам референдума о статусе автономии.