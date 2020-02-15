CNN — Зеленский напомнил, как нужна Украине помощь Запада

15.02.2020, 17:04, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN на полях Мюнхенской конференции подчеркнул, что его страна переживает тяжёлые времена и ей не обойтись без помощи Запада. Зеленский также выразил надежду на то, что отношения между Киевом и Вашингтоном теперь, после прекращения процедуры импичмента Дональда Трампа, будут «перезагружены».

Вивиан, начнём с вас — вы ведь сейчас находитесь в Мюнхене. Интересно, как сопоставились между собой главная тема нынешней конференции — отсутствие Запада и беспокойство по поводу разобщения западного сообщества — и слова президента Зеленского, который так сильно рассчитывает на поддержку со стороны Запада. Какие выводы вы бы сделали из его беседы (с журналистом CNN. — ИноТВ).

ВИВИАН САЛАМА, корреспондент CNN по вопросам нацбезопасности: Как вы уже отметили, начал Зеленский интервью с пары непринуждённо-легкомысленных замечаний — так он поступает часто, поскольку, как известно, до того, как стать президентом, был юмористом.

Между тем, разговор очень быстро перешёл в более серьёзную плоскость, включая в том числе и то, как президент в таких, например, вещах как военная помощь полагается на США. В какой-то момент Зеленский даже признался, что теперь, после завершения суда по импичменту надеется на «перезагрузку» отношений США, дабы обе страны могли сосредоточиться на важных политических вопросах.

Среди главных тем, о которых высказался Зеленский, фигурировал и конфликт с Россией и нападения последней на украинские территории. Украинский лидер упомянул, что его страна сейчас переживает напряжённый период, и что она сильно зависит от помощи со стороны других государств — Киев хочет укрепить эти отношения, однако, как отметил Зеленский, приоритетом для него является украинский народ, и продавать его за подобную помощь станет.

Другой главной темой стала коррупция: Зеленский обсудил замечания президента Трампа о том, что Украина входит в число самых коррумпированных стран мира. Украинский президент отреагировал на них весьма резко — он признал, что коррупция в стране есть, и что это нужно признавать, но это слишком радикальная формулировка, и описывать так Украину — несправедливо. Зеленский также упомянул, что попросил президента Трампа больше не делать подобных заявлений на публике, поскольку они отнюдь не помогают Украине завоевать доверие на международной арене, чтобы получить поддержку из-за рубежа.

В общем, в беседе Кристиан Аманпур с президентом Зеленским были затронуты многие из тем, которые обсуждаются на Мюнхенской конференции в течение последних двух дней.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2020 года.