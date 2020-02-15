Зеленский упрекнул Трампа за заявления о коррумпированной Украине

15.02.2020, 16:51, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными заявления о коррумпированности Украины, упрекнув при этом президента США Дональда Трампа.

«Я хотел бы всех немножко успокоить насчет уровня коррупции на Украине. Вы знаете, я об этом говорил неоднократно, и лично президенту Трампу. Давайте начнем изменять ощущение от Украины, что она коррумпирована», – сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках украинского ланча в Мюнхене, передает ТАСС.

Он отметил, что не нужно постоянно говорить, что Украина коррумпированная, так как «это безосновательно». «Я думаю, что у нас есть многое, чем можно гордиться и многое о чем говорить, чем говорить о коррупции, которую мы обязательно преодолеем», – сказал Зеленский.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина – «очень коррумпированная страна» и она, «как известно», является третьим по уровню коррупции государством в мире.



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