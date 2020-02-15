У Зеленского произошел конфуз с микроном на конференции в Мюнхене

15.02.2020, 16:51, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в неловкой ситуации во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Когда Зеленский встал за трибуной, которую не оборудовали микрофоном. Президенту Украины пришлось просить помощи организаторов. «Можно мне микрофон?» – попросил он, пишет «Царьград».

Зеленскому вручили микрофон, который пришлось держать в руках на протяжении всего выступления. При этом некоторое время президент Украины отказывался от микрофона.

Когда же Зеленский перешел к ответам на вопросы журналистов, оказалось, что у него неправильно работает наушник – вместо перевода президент Украины слышал музыку.

Ранее сообщалось также, что Зеленский пожал руку зрителю, который решил уйти из зала во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.



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