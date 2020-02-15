Федор Смолов попал в заявку «Сельты» на игру с «Реалом»

15.02.2020, 16:30, Новости дня

Нападающий испанской "Сельты" Федор Смолов оказался в списке футболистов команды, которые будут готовиться к встрече 24-го тура чемпионата страны против мадридского "Реала". Об этом сообщил официальный Twitter клуба.

Выездной матч "Сельты" против "сливочных" состоится 16 февраля. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

30-летний россиянин, перешедший в испанскую команду из московского "Локомотива" 31 января 2020 года, провел за клуб из Виго две игры – с "Валенсией" и "Севильей". В этих встречах Смолову не удалось отметиться результативными действиями.



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