«Слуга народа» пойдет на выборы с «украинским центризмом»

15.02.2020, 16:30, Новости дня

Правящая украинская партия "Слуга народа" будет участвовать в местных выборах, которые пройдут в октябре этого года. Такое решение приняли делегаты внеочередного съезда в Киеве, передает телеканал "Россия 24".

Они также утвердили новый состав высшего совета партии. Ему поручено до апреля сформировать партийную структуру на низовом уровне, а в мае представить стратегию для участия в местных выборах. Отныне официальной идеологией партии является "украинский центризм".

"Слуга народа" — крупнейшая парламентская партия Украины. На выборах в 2019 году она получила наибольшую поддержку и сформировала в Верховной раде так называемое монобольшинство. От этой партии в президентских выборах участвовал и одержал победу Владимир Зеленский.

Партия Зеленского намерена запустить свой интернет-канал "Слуга ТВ", рассказала изданию "Левый берег" замглавы фракции и глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук. Студия канала разместится в Конгрессно-выставочном центре "Парковый", который объявлен официальным офисом партии.

В канал вложат деньги, полученные партией из бюджета. На нем будут отвечать на вопросы представителей региональной власти и журналистов. Тестовое вещание планируется начать в марте, передает РИА Новости.

В "Парковом" проходили избирательные кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа". Также там находится так называемая вертолетная площадка Януковича. Теперь решено сделать центр офисом партии для различных ее структур. Там будут проходить съезды партии, тренинги и собрания глав объединенных территориальных общин, местных депутатов.

Тем временем лидер партии Александр Корниенко в кулуарах съезда высказал мнение, что поправки к противоречивому законопроекту о рынке земли будут рассматриваться в Верховной раде от трех до пяти пленарных недель. По его словам, 90 процентов депутатов фракции "Слуга народа" поддерживают этот проект. То, наберется ли в зале достаточное количество голосов для принятия закона, будет зависеть от многих факторов, добавил Корниенко.

Продажа земли на Украине – одно из условий Международного валютного фонда для продолжения финансовой поддержки украинской экономики. Украинцы против этого закона: в стране проходят массовые митинги. Жители Украины боятся, что вся земля будет скуплена местными олигархами и иностранцами.



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