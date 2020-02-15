Samsung Galaxy Z Flip признан самым ремонтопригодным смартфоном со складным дисплеем

15.02.2020, 16:30, Разное

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip назвали самым ремонтопригодным среди устройств, наделенных складным дисплеем. На YouTube-канале PBKreviews опубликовали видео полной разборки девайса.

Блогер сообщает, что Galaxy Z Flip имеет заметно большую прочность в сравнении с моделью Motorola RAZR. Компания Samsung использовала в производстве опыт конструкции Galaxy Fold. Невзирая на применение большого количества деталей и клея, смартфон относительно легко отремонтировать. Это особенно хорошо заметно в сравнении с иными устройствами, использующими складной дисплей, поскольку множество элементов можно увидеть, просто убрав заднюю панель корпуса.

Помимо прочего, компания Samsung существенно улучшила качество шарнира. Galaxy Z Flip получил усовершенствование в виде особых щёток из микроволокон, используемых в целях очистки от мелкого мусора и пыли. Вдобавок, шарнир всегда поддерживает стеклянный дисплей на том же уровне, что и корпус. Это предотвращает попадание небольших частиц в пространство под экраном.