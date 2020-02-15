Samsung Galaxy Z Flip признан самым ремонтопригодным смартфоном со складным дисплеем

15.02.2020, 16:30, Разное

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip назвали самым ремонтопригодным среди устройств, наделенных складным дисплеем. На YouTube-канале PBKreviews опубликовали видео полной разборки девайса.
Блогер сообщает, что Galaxy Z Flip имеет заметно большую прочность в сравнении с моделью Motorola RAZR. Компания Samsung использовала в производстве опыт конструкции Galaxy Fold. Невзирая на применение большого количества деталей и клея, смартфон относительно легко отремонтировать. Это особенно хорошо заметно в сравнении с иными устройствами, использующими складной дисплей, поскольку множество элементов можно увидеть, просто убрав заднюю панель корпуса.

Помимо прочего, компания Samsung существенно улучшила качество шарнира. Galaxy Z Flip получил усовершенствование в виде особых щёток из микроволокон, используемых в целях очистки от мелкого мусора и пыли. Вдобавок, шарнир всегда поддерживает стеклянный дисплей на том же уровне, что и корпус. Это предотвращает попадание небольших частиц в пространство под экраном.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / «Время не щадит никого»: постаревшая Подольская вызвала разочарование

29.12 / Телеведущая Елена Ландер рассказала о сложном периоде жизни в Израиле

17.12 / Собчак навлекла на себя страшную беду богохульной выходкой

27.01 / Мария Кожевникова поделилась фотографиями из семейного архива в день рождения мужа и сына

13.02 / «Петросян – таракан, Тарасов – крыса»: Иван Ургант пошутил на тему бывших мужей

14.12 / Обновленная версия автомобиля Toyota Highlander поступила к дилерам

20.01 / Ученые назвали защищающий от рака продукт

02.12 / Мнение: С раной Турчак

20.01 / Гаджеты: Samsung Galaxy S20 Ultra 5G оснастят 100-кратным зумом

04.01 / Мнение: Индиец опроверг Маркса за 5 минут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика