Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе

15.02.2020, 16:26, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении «додавить», чтобы украинская сторона патрулировала границу в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.

«Что касается того, кто может в течение выборов, подготовки, <…> обеспечить безопасность. Мы видим, что это совместная граница, совместные патрули. Поднимал этот вопрос на нормандской встрече, сейчас мы это обсуждаем и в Минске. Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ», – сказал Зеленский в Мюнхене, передает ТАСС.

Ранее украинский президент, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, выразил уверенность, что за пять лет его президентства конфликт в Донбассе будет закончен.



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