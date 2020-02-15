На пикете против поправок в Конституцию в Петербурге задержали более 10 человек

15.02.2020, 16:24, Новости дня

Во время одиночных пикетов против внесения поправок в Конституцию на Лиговском проспекте в Петербурге задержали 13 человек. Об этом сообщает «Медиазона».

Один из задержанных, Евгений Мусин, не принимал участия в акции: активист снимал полицейских на видео. В полиции объяснили его задержание поступившим обращением об административном правонарушении. Другой задержанный, Асан Мумджи, раздавал участникам акции ленточки с надписью: «Свободу политзаключенным!».

Также в полицию забрали членов «Открытой России» Павла Чупрунова и Дмитрия Скурихина и координатора движения «Агит Россия» Павла Иванкина. Кроме того задержали женщину с плакатом «Нет путинской «Конституции»», муниципального депутата Сергея Лазарева, Марию Кен и правозащитницу Марию Малышеву. Имена остальных задержанных не сообщаются.

По данным «Коммерсанта», для участия в акции возле торгового комплекса «Галерея» собрались около 50 человек. Рядом с площадью Восстания стоят не менее трех автозаков. По информации издания, среди участников мероприятия есть провокаторы, которые призывают сотрудников полиции задерживать всех собравшихся.

Напомним, 15 января в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию и провести для этого «голосование граждан». Поправки затронут роль Госсовета, парламента, полномочий президента и статуса чиновников. В этот же день была создана рабочая группа, а спустя пять дней в Госдуму подали проект поправок.



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