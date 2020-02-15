Xiaomi Jessis M: Появилась серия гибридных USB-накопителей с разъемами USB-С и Lightning

15.02.2020, 16:21, Разное

Эксперты обнаружили на просторах сервиса AliExpress очередное интересное устройство производства Xiaomi. На этот раз речь пойдет о гибридных флешках Jessis M с различными разъемами.

В продаже есть стандартные девайсы с портом USB, однако более интересным вариантом выглядят гибридные флеш-накопители, имеющие двойной интерфейс подключения. С одной стороны – стандартный порт USB, со второй — USB Type-C или Lightning. В итоге, девайс подключается к компьютерам, смартфонам, планшетам и ноутбукам. Поскольку корпус накопителя может вращаться на 360 градусов, его можно быстро переключать между портами.

Количество памяти в зависимости от модификации составляет 32-128 Гб, скорость чтения – свыше 115 Мб/сек, записи – от 20 до 40 Мб/сек. Стоимость флешки варьируется от 10 до 38 долларов. Самой дорогой моделью Jessis M является двусторонняя USB+Lightning на 128 Гб.