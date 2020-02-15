В Удмуртии заработал Центр сопровождения клиентских операций ПСБ

15.02.2020, 16:21, Разное

В субботу, 15 февраля, в Удмуртии был торжественно открыт Центр сопровождения клиентских операций ПСБ, который будет функционировать круглосуточно. В церемонии открытия приняли участие руководитель Республики Александр Бречалов и Председатель ПСБ Пётр Фрадков, пишет сетевое издание Solovei.info.
Высокопоставленные лица осмотрели новые офисы, соответствующие всем современным стандартам. Ранее там находился инженерный корпус завода «Буммаш». По словам Петра Фрадкова, Центр будет поддерживать операции клиентов по всей стране. Перед его руководством сейчас поставлена цель привлечь на работу более 300 новых сотрудников. «В Центре будет запущено направление ИТ-сопровождения и внедрения соответствующих решений для систем банка, а также заработают подразделения по сопровождению и поддержке операций клиентов розничного, среднего и малого бизнесов», — отметил Петр Фрадков.

Центр расположился на площади в 3 000 «квадратов», заняв 4 этажа. Он был создан для обеспечения централизации основных функций банка, направленных на поддержку бизнес-процессов, что позволяет повысить качество, эффективность и скорость обслуживания клиентов ПСБ. На данный момент во всех помещениях Центра сопровождения клиентских операций банка проведены соответствующие ремонтные работы, завезена новая мебель и установлена необходимая техника.



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