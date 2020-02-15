Захарова указала на главную проблему Мюнхенской конференции

15.02.2020, 16:12, Новости дня

Динамика дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности не соответствует скорости развития событий, это и есть главная проблема форума, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Главная сегодняшняя проблема Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, на мой взгляд, – несоответствие динамики глобальной публичной дискуссии скорости развития событий», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она констатировала отсутствие перспективного анализа и кризис прогнозирования.

«Акторы творят Realpolitik стремительно и без правил, им уже не требуется создание предпосылок. Формирование смыслов и повесток не в тренде. Экспертам остается лишь анализировать прошлое, а для этого необходимо время», – подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание на то, что во время выступления президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам безопасности в Европе появились «молнии» о первом летальном случае, вызванном коронавирусом, с китайским туристом во Франции. «О чем они все думают?» – задалась вопросом Захарова.

14-16 февраля в Мюнхене проходит ежегодная, 56-я, конференция по безопасности. Делегацию РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.



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