Екатерина Волкова, Липа Тетерич, Анна Чурина и другие на бьюти-премии в Москве

15.02.2020, 16:08, Разное

Косметический «Оскар», независимая премия Prix d’Excellence de la Beauté, — одна из самых престижных наград, которой отмечают выдающиеся достижения за инновации в области красоты. Вот уже больше тридцати лет она проходит в России при поддержке журнала Marie Claire.

Номинантами Prix d’Excellence de la Beauté становятся косметические продукты, появившиеся за последний год. Из сотен претендентов на звание лучших и лучших международное жюри, в состав которого вошли независимые эксперты, бьюти-блогеры и представители глянцевых изданий, отобрало десять. Тех, которые смогли совместить в себе эффективную формулу, способность доставлять удовольствие, технологичное решение и уникальные свойства.

Липа Тетерич Евгения Линович Наталья Лесниковская Анна ЧуринаВ этом году темой церемонии был назван Bal des Fleurs («Бал цветов»). Окунуться в атмосферу весны и почувствовать скорое приближение теплых дней гости смогли благодаря цветочному антуражу — за уникальное оформление премии отвечал ведущий российский декоратор Геннадий Самохин. А главным музыкальным акцентом вечера стал балетный перфоманс из репертуара Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в хореографии Максима Севагина. Каждому лауреату посвящен отдельный танец — своеобразная ода, в которой нашли отражение настроение и квинтэссенция бренду-победителю.

Алена Чехова Евгений Седой Елена Бирюкова Светлана Абрамова «Мисс Россия-2019» Алина Санько

Лина Дембикова

Гостями мероприятия стали представители ведущих брендов в индустрии красоты, beauty-эксперты и знаменитости, среди которых были замечены Екатерина Волкова, Липа Тетерич, Елена Бирюкова, Анна Чурина, Наталья Лесниковская, Алена Чехова, стилист в ведущая «Перезагрузки» Лина Дембикова и многие другие.

Наталия Клейменова, Евгений Жуков

Гостей угощали любимым кофе Starbucks из линейки для дома. А в вэлком-зоне каждый мог насладиться бокалом итальянского просекко Belstar и тихими винами Tormaresca от компании MBG Wine.