Опубликовано видео допроса украинского капитана, задержанного российскими пограничниками

15.02.2020, 16:06, Новости дня
В Сети опубликованы кадры допроса украинского капитана, задержанного сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым в западной части Азовского моря.
Как сообщалось ранее, пограничный наряд попытался остановить маломерное судно, однако экипаж не выполнил законное требование и решил скрыться.
Пограничники задержали плавсредство, на борту которого находились четверо граждан Украины у которых не было документов, удостоверяющих личность и право на добычу биологических ресурсов.
Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили почти три сотни рыбин (камбала-калкан) и незаконное орудие ловли.
Браконьеры доставлены в Керчь для дальнейшего разбирательства.
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