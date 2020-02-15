«Северсталь» уступила «Сибири» и потеряла шансы на плей-офф КХЛ

15.02.2020, 16:06, Новости дня

Матчем в Новосибирске между местной "Сибирью" и череповецкой "Северсталью" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда оказались сильнее гостей со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Юусо Пуустинен, Юрки Йокипакка и Игорь Макаров. За команду из Череповца отличились Макар Хабаров и Илья Хохлов.

"Сибирь" с 68 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь", идущая десятой на Западе, потеряла шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина. В ее активе 50 очков после 58 игр.