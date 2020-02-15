Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу

15.02.2020, 16:06, Новости дня

Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге. Пострадавшему ампутировали ногу до бедра.

ЧП произошло еще 14 февраля. По некоторым данным, Соловьев в момент аварии был пьян. С места преступления он скрылся, повредив машину сбитого им человека. Позже Соловьева задержали полицейские.

Потерпевший, 42-летний мужчина, находится в хирургическом отделении Александровской больницы в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".



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