СК обнародовал кадры с места убийства четырехмесячного ребенка в Самарской области

15.02.2020, 16:06, Новости дня

В субботу, 15 февраля, в городе Октябрьск Самарской области было обнаружено тело девочки, завернутое в пакет, об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

 

По данным следствия, младенец, чей возраст оценивается примерно в четыре месяца, был найден без признаков жизни.

"Родители погибшего ребенка задержаны, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для допроса", — подчеркнули в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Кроме того, в субботу стало известно об аналогичном случае на Кубани. По данным ТАСС, в одном из поселков в Белореченском районе Краснодарского края найдено тело погибшего новорожденного ребенка.



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