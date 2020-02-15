Турцию уличили в поставке оружия боевикам в Идлибе

15.02.2020, 16:05, Новости дня

Турецкая сторона поставляет боевиками в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» вооружения и военную технику, также туда перебрасывается личный состав, сообщил российский военно-дипломатический источник.

В настоящее время в зоне «Идлиб» находится более 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии, передает ТАСС слова источника.

По его данным, значительная часть турецкой военной техники вскоре после пересечения турецко-сирийской границы передается боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (другое название – «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещена в РФ).

«Турецкие бронемашины, откровенно плохо управляемые неподготовленными экипажами боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», все чаще фиксируются сирийцами в атакующих боевых порядках террористов и становятся целями на поражение», – сообщил источник.

Согласно представленным данным, только за последнюю неделю правительственные силы при отражении атак террористов уничтожили более 20 поставленных боевикам турецких танков и БМП. Кроме того, сообщается, что боевики получают форму вооруженных сил Турции. Под видом турецких военнослужащих члены террористических группировок принимают участие в боях против сирийских правительственных сил, сообщил источник.

Главной тревогой, по его словам, являются случаи применения боевиками в Идлибской зоне деэскалации переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). За последние пять дней ими сбиты два вертолета сирийской армии.

«То есть находившиеся на вооружении турецких вооруженных сил американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, благодаря турецким поставкам попали в руки террористов», – сообщил источник.

Ранее Анкара объявила об отправке войск в Идлиб для «контроля над регионом».



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