Грузия поблагодарила Помпео за ее упоминание в антироссийском контексте

15.02.2020, 16:05, Новости дня

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поблагодарил госсекретаря США Майкла Помпео, упомянувшего его страну на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Благодарны госсекретарю Майклу Помпео, поддерживающему Грузию в условиях российской оккупации и в борьбе с пропагандой, которая направлена против западной интеграции Грузии», – сообщил Давид Залкалиани.

Глава МИД Грузии также заявил, что «ценит вклад США в обеспечении безопасности в регионе «Восточного партнерства».

Также грузинский министр отметил, что ценит отношения Америки с такими «союзническими странами как Грузия».

В Мюнхене глава американской дипломатии обвинил Россию в «кампании по дезинформации», а также отметил, что спустя 30 лет после падения Берлинской стены РФ «занимает» Крым, Восточную Украину и части Грузии.



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