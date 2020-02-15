Клубника препятствует развитию рака груди

15.02.2020, 16:04, Разное

Клубника является отличным средством для профилактика рака груди. К такому выводу пришли специалисты из Италии, отметив, что вещества в составе данной ягоды эффективно противостоят агрессивным формам онкологии молочных желез.

На это указывают результаты эксперимента на онкобольных мышах, получавших в качестве добавки к рациону клубничный концентрат. Благоприятное воздействие продукта наблюдалось спустя пять недель после начала приема. В сложных случаях размер опухоли уменьшался, а при легких формах новообразования вообще пропадали. Подобное воздействие клубники специалисты заметили и во время опытов на раковых клетках, выращенных в лаборатории. По мнению авторов научной работы, такие свойства ароматной ягоды обусловлены ее способностью снижать активность некоторых генов, отвечающих за рост метастазов.

Кроме профилактического средства онкологии молочных желез, клубника, как показывают предыдущие исследования, укрепляет сосуды и снижает уровень холестерина. Для наибольшего эффекта достаточно съедать до 15 свежих ягод в день.