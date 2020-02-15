Гоген Солнцев отказывается «выносить утки» за своей пожилой женой

15.02.2020, 16:04, Разное

Гоген Солнцев в Instagram заявил, что не намерен «выносить утки» за собственной пожилой женой. Шоумен не праздновал День святого Валентина, поскольку оказался вынужден снова делиться с журналистами деталями собственного быта.
Солнцев обвиняет пожилую жену в злоупотреблении алкоголем. Шоумен заявил, что она является человеком старых нравов. Отмечать День святого Валентина его супруга отказалась, называя праздник иностранным и антисоветским. При этом Екатерина Терешкович, по словам Гогена Солнцева, сильно его раздражала.

«Хочешь, чтобы я не ходил на работу. Мне утки её выносить? Получается как? Работаю — плохой. Не работаю – тоже плохой», — возмутился экс-участник «Дом-2».

Шоумен намерен этим летом отметить со своей супругой День Петра и Февронии. Вдобавок, он подчеркнул, что на период интервью оказался чрезмерно эмоционален, давая ответ на вопросы о своей супруге.



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