Мнение: На чем Россия смогла выиграть от санкций США

15.02.2020, 15:59, Разное

Говорят, нет худа без добра. То же можно сказать и про американские санкции, щедро раздаваемые в последние годы Вашингтоном. В одном месте они больно бьют по площадям, а в другом – открывают некие новые возможности. Какую же пользу смогла извлечь Россия, несмотря на ограничительные меры, введенные в отношении нашей страны?

Нефть

Углеводороды сегодня являются важнейшим российским экспортным товаром, поэтому к «черному золоту» и его котировкам привлечено наибольшее внимание. Парадоксальным образом подсанкционная Россия вдруг оказалась вторым по величине поставщиком нефти в Соединенные Штаты Америки. На это указало уважаемое немецкое издание Die Welt:

Россия не только значительно увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов в США за последние два года, особенно в 2019 году. Как показывают данные Агентства энергетической информации США (EIA), за 11 месяцев 2019 года Россия даже стала вторым по величине поставщиком после Канады в октябре, опередив Мексику.

Удивительные гримасы санкционной политики. Разберемся, как такое оказалось возможным.

На самом деле, все довольно просто. Соединенные Штаты давно сотрудничали в вопросе поставок нефти и нефтепродуктов с Венесуэлой, считая ее своим «задним двором». Ежемесячно импортировалось 15-20 миллионов баррелей сырой нефти, а также 2 миллиона баррелей нефтепродуктов. Многие американские НПЗ заточены под переработку тяжелой венесуэльской нефти.

Однако летом 2019 года президент Дональд Трамп, вероятно, плохо подумав, ввел санкции против Каракаса. Режим президента Николаса Мадуро он, конечно, начал придушивать, но вместе с ним и своих собственных нефтепереработчиков, которые оказались неспособны оперативно перестроиться на мексиканское или канадское сырье, обладающее иными характеристиками.

Зато американским НПЗ подошла российская нефть, поставки которой сразу же утроились. Как сейчас иронизируют противники политики Дональда Трампа, глава Белого дома сменил зависимость от одной враждебной подсанкционной страны на зависимость от другой враждебной подсанкционной страны. Определенная доля истины в этом утверждении имеется. Также, благодаря ограничительным мерам против Ирана, Россия частично смогла занять долю Тегерана на нефтяном рынке Турции.

Иностранные инвестиции

Есть у американских санкций и еще один условно положительный момент. Из-за серьезного внешнего давления со стороны США, а также политики Центробанка РФ, рубль начал серьезно слабеть. У такого падения национальной валюты по отношению к доллару есть свои негативные последствия, но есть и позитивные. Например, зарубежные компании, работающие в России, смогли снизить свои затраты.

Это поспособствовало тому, чтобы Германия, важнейший российский торговый партнер в Европе, начала активнее вкладываться в развитие производств в нашей стране. Например, ведущий автогигант Volkswagen за последние пять лет инвестировал в увеличение мощностей порядка полумиллиарда долларов. Автоконцерн Daimler вложил 250 миллионов долларов в открытие производства в Подмосковье. Компания Henkel инвестирует еще 20 миллионов в расширение.

Стоит отметить особую роль именно ФРГ. Несмотря на американские санкции, Германия не сворачивает, а даже наращивает сотрудничество с Россией. Так, в 2018 году немецкий бизнес поставил настоящий рекорд за последние десять лет, вложив совокупно 3,2 миллиарда долларов.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/175792.html