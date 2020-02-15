Тело младенца нашли на улице в Самарской области

15.02.2020, 15:58, Новости дня

Тело четырехмесячной девочки в пакете обнаружили на одной из улиц города Октябрьск в Самарской области.

«15 февраля 2020 года на одной из улиц в городе Октябрьск Самарской области обнаружено тело девочки, примерно в возрасте 4-ех месяцев, без признаков жизни. Тело ребенка находилось в пакете», – сообщается на сайте СК региона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве уточнили, что родители погибшего ребенка задержаны, в ближайшее время они будут доставлены на допрос.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье после гибели ребенка возбудили дело о торговле детьми.