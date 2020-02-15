«Манчестер Сити» могут лишить очков в чемпионате Англии – СМИ

15.02.2020, 15:54, Новости дня

Английская Премьер-лига может наложить свои санкции на «Манчестер Сити» в связи с нарушением клубом финансового fair play, пишет британское издание The Independent.

По информации источника, нарушение правил финансового fair play распространяется и на внутренние соревнования из-за лицензии УЕФА.

«Манчестер Сити» грозит снятие очков в чемпионате Англии. Сколько именно баллов могут забрать у клуба не сообщается.

После 25 туров АПЛ клуб из Манчестера занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеет в активе 51 очко.

14 февраля Арбитражная палата УЕФА наложила дисциплинарные меры на «Манчестер Сити» из-за нарушения правил финансового fair play и постановила, что клуб должен быть исключен из еврокубков на два года (в сезонах 2020/21 и 2021/22).

В тот же день «Манчестер Сити» выступил с заявлением, где сказано, что клуб подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

В текущем еврокубковом сезоне «Манчестер Сити» играет в Лиге чемпионов, где дошел до 1/8 финала. На этой стадии команда сыграет против испанского клуба «Реал» (Мадрид).

В июле 2016 года в «Манчестер Сити» перешел украинский футболист Александр Зинченко. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.