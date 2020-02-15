Макрон: Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе

15.02.2020, 15:42, Новости дня

Экономические санкции, введенные после начала российской агрессии против Украины, не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Его выступление транслировала «DW на русском».

«Санкции не принесли ничего позитивного ни им, ни нам. И, конечно, многое будет меняться. Мы не будем ждать, пока Россия обратится к нам. Я просто хотел сказать, что нам необходимо разработать новую стратегию и быть более решительными, более напористыми в совместном реагировании на действия России. Мы не должны отходить от своих позиций, но при этом необходимо установить стратегический диалог. Ситуация, которая существует сегодня – это самое страшное: мы не разговариваем друг с другом, конфликты повсеместно возникают», – сказал он.

Макрон заявил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, поэтому ее нельзя «постоянно блокировать и игнорировать».

Он добавил, что не предлагает снять санкции с РФ, а констатирует накопление количества замороженных конфликтов, недоверия, недоразумений в области кибербезопасности.

«Если мы посмотрим на ситуацию с российской стороны, то увидим, что они инвестировали очень много в усиление военного потенциала, в космосе, на суше и на море. Такую стратегию очень трудно финансировать, ВВП России больше соответствует государству среднего размера. Не думаю, что Россия и дальше будет наращивать свой военный потенциал, используя в своих целях противоречия, которые существуют между нами.», – отметил французский президент.

Макрон подчеркнул важность первой за три года встречи в нормандском формате и выразил надежду на встречу с лидерами Германии, Украины и РФ в Берлине в апреле.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.