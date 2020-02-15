Лишенный золотой медали Устюгов заявил о беспределе

15.02.2020, 15:37, Новости дня

Россиянин Евгений Устюгов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил и лишении золотой медали Олимпийских игр.

«Сегодня утром получил решение антидопинговой панели IBU. Уже не удивлен, беспредел есть беспредел», – приводит его слова ТАСС

«Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова», – добавил он.

«Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, все может быть, но мне все равно, кто стоит», – сказал Устюгов, добавив, что намерен «идти до конца», оспаривая решение IBU в судебном порядке.

«Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», – добавил он.

В свою очередь олимпийский чемпион 2014 года в Сочи по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин, комментируя дисквалификацию своего партнера по победной эстафете на Играх в Сочи, заявил, что всегда был и остается ярым противником допинга.

«У меня нет слов, я опустошен и пытаюсь осознать произошедшее», – написал он на своей странице в Instagram.

«Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их «чистоте». Я всегда верил и буду верить до последнего», – подчеркнул Шипулин.

Напомним, биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил и лишается золотой медали ОИ в Сочи в эстафете. В результате сборная РФ потеряла первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года.

При этом российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев считает, что виной всему – «дешевый допинг». По его словам, Россию могут лишить еще одной золотой медали.