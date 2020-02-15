Суд КНР заявил о возможности смертной казни за преступления во время вспышки коронавируса

15.02.2020, 15:37, Новости дня

Смертная казнь может грозить тем, кто во время эпидемии коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и распространении контрафактных медицинских препаратов, злонамеренном заражении коронавирусом других людей и причинении тяжкого время медикам.

Второй народный суд средней ступени Пекина пояснил, что к смертной казни могут приговорить «пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт», передает РИА «Новости».

Смертная казнь также может быть применена к тем, кто «во время эпидемии нанесет медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же намеренно повредит защитную одежду медперсонала, плюнет в медработника, в результате чего последний заразится коронавирусом».

Кроме того, высшая мера наказания грозит и чиновникам, если они «будут злоупотреблять служебным положением для растраты, хищения, мошенничества и других способов незаконного присвоения товарно-материальных ценностей и денежных средств, предназначенных для предотвращения и контроля разного рода бедствий, включая инфекционные эпидемии».

Подобное наказание ждет и ответственных лиц предприятий, если они будут производить и сбывать поддельные или некачественные препараты, предназначенные для лечения и профилактики инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что банкноты попали в карантин по коронавирусу в Китае.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Лидер правящей партии Германии предложит преемника на свой пост 24 февраля

08.12 / В Нью-Йорке сняли табличку телеведущей Наили Аскер-заде, посвященную главе ВТБ Костину

02.01 / Историк оценил территориальные претензии Эстонии к России

25.12 / Кот Мостик встретил пассажиров первого поезда в Крым

07.02 / Изучена польза йогурта для человеческого организма

03.02 / Роскосмос разработал трамваи для Восточного

26.12 / Россия воюет по всем правилам диверсионно-разведывательных операций – не столько продвигая свое, сколько разрушая чужое

02.12 / Вдоль границ РФ решили создать сплошную систему обнаружения крылатых ракет

21.12 / В раздевалках финтес-клуба «5 элемент» нашли скрытые камеры – ГБР

28.12 / Более 235 тыс. человек покинули Идлиб из-за боевых действий в Сирии – ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика