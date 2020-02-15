Наука: Вирус Эбола записали в помощники при лечении опухоли мозга

15.02.2020, 15:33, Разное

Химерный вирус, содержащий гены возбудителя лихорадки Эбола, помогает целенаправленно уничтожать клетки глиобластомы у мышей.

Глиобластома — наиболее частая и притом агрессивная форма опухоли мозга, которая развивается из нейроглии, вспомогательных клеток нервной ткани. Лечить глиобластому очень сложно, поэтому специалисты активно ищут нетривиальные решения для терапии этой болезни. Например, ученые из Йельского университета решили «привлечь» к этому один из самых опасных патогенов в мире — вирус Эбола.

Дело в том, что у раковых клеток отсутствует способность генерировать врожденный иммунный ответ против бактерий и вирусов. Это натолкнуло ученых на мысль о том, что те же вирусы можно использовать для борьбы с опухолью.

Чтобы при этом избежать развития инфекции, исследователи экспериментировали с так называемыми химерными вирусами, которые состоят из нуклеиновой кислоты и белкового капсида разных вирусов или объединяют в себе гены разных инфекционных агентов.

Глиобластома в человеческом мозге

В исследовании, опубликованном в Journal of Virology, ученые под руководством Чжана Сюэ изучали свойства такого химерного вируса везикулярного стоматита, содержащего один из генов возбудителя лихорадки Эбола. Этот ген кодирует MLD-белок (гликопротеин с муцин-подобным доменом), который играет важную роль в уходе вируса от иммунного ответа организма-хозяина. При введении в организм мышей с глиобластомой молекулы MLD помогали нацеливать вирусы на клетки опухоли и точечно заражать именно их.

Полезный эффект молекул MLD заключается в том, что она защищает мембранные гликопротеины от протеолиза и тем самым затрудняет процесс заражения клеток организма. У раковых клеток отсутствуют лиганды для связывания с MLD, и они остаются беззащитными перед вирусом. Кроме того, химерный вирус с генами MLD реплицируется медленнее, чем обычный немодифицированный, и потому менее опасен для организма.

По мнению ученых, инъекция таких химерных вирусов может быть хорошим дополнением хирургического вмешательства при лечении глиобластомы и профилактике рецидивов рака.