Наука: Обнаружен компонент материнского молока, способствующий когнитивному развитию ребенка

15.02.2020, 15:33, Разное

Уже давно известно, что вещества, содержащиеся в материнском молоке, играют важную роль в развитии нервной системы растущего ребенка.

В новой работе на эту тему исследователи из Калифорнийского университета Сан-Диего и Лос-Анджелесского детского госпиталя установили, что олигосахарид 2’-фукозиллактоза (2’-FL), обнаруженный в грудном молоке, способствует развитию когнитивных способностей младенца. Статья об этом опубликована в издании Plos One.

Авторы исследования проанализировали состав грудного молока, а также частоту кормления грудью в возрасте одного и шести месяцев у 50 пар «мать — ребенок». В молоке определялась концентрация олигосахаридов; степень когнитивного развития детей измерялась через 24 месяца после рождения с использованием стандартизированного теста Bayley-III.

«Благодаря нашей высокопроизводительной аналитической платформе мы можем за короткое время количественно оценить олигосахариды <…> в сотнях образцов грудного молока, — говорит один из авторов работы, специалист по педиатрии Ларс Боде. — Эта технология позволяет нам связывать различия в составе молока с конкретными параметрами у детей».

Структурная формула 2′-фукозиллактозы

Исследование показало, что количество 2′-FL в грудном молоке в первый месяц кормления было связано со значительно более высокими показателями когнитивного развития у детей к двум годам. При этом количество олигосахарида в молоке спустя шесть месяцев после рождения никак не соотносилось с когнитивными показателями: это дает возможность предположить, что полезное влияние 2’-FL проявляется на самых ранних этапах жизни.

«Многие исследования сообщают о положительном влиянии грудного вскармливания на когнитивное развитие. Мы хотели конкретно определить, что является причиной этого эффекта, — говорит ведущий автор исследования Майкл Горан. — Наряду с выявлением воздействий олигосахарида 2′-FL мы также хотели определить сроки, когда он наиболее важен для развития ребенка».

Возможность выявления факторов, критических для раннего развития нервной системы, позволяет составить рекомендации для тех детей, чьи матери испытывают проблемы с лактацией или по каким-либо причинам не имеют достаточного количества 2’-фукозиллактозы в грудном молоке.