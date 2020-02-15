Наука: Обнаружен компонент материнского молока, способствующий когнитивному развитию ребенка

15.02.2020, 15:33, Разное

Уже давно известно, что вещества, содержащиеся в материнском молоке, играют важную роль в развитии нервной системы растущего ребенка.

В новой работе на эту тему исследователи из Калифорнийского университета Сан-Диего и Лос-Анджелесского детского госпиталя установили, что олигосахарид 2’-фукозиллактоза (2’-FL), обнаруженный в грудном молоке, способствует развитию когнитивных способностей младенца. Статья об этом опубликована в издании Plos One.

Авторы исследования проанализировали состав грудного молока, а также частоту кормления грудью в возрасте одного и шести месяцев у 50 пар «мать — ребенок». В молоке определялась концентрация олигосахаридов; степень когнитивного развития детей измерялась через 24 месяца после рождения с использованием стандартизированного теста Bayley-III.

«Благодаря нашей высокопроизводительной аналитической платформе мы можем за короткое время количественно оценить олигосахариды <…> в сотнях образцов грудного молока, — говорит один из авторов работы, специалист по педиатрии Ларс Боде. — Эта технология позволяет нам связывать различия в составе молока с конкретными параметрами у детей».

Структурная формула 2′-фукозиллактозы
Исследование показало, что количество 2′-FL в грудном молоке в первый месяц кормления было связано со значительно более высокими показателями когнитивного развития у детей к двум годам. При этом количество олигосахарида в молоке спустя шесть месяцев после рождения никак не соотносилось с когнитивными показателями: это дает возможность предположить, что полезное влияние 2’-FL проявляется на самых ранних этапах жизни.

«Многие исследования сообщают о положительном влиянии грудного вскармливания на когнитивное развитие. Мы хотели конкретно определить, что является причиной этого эффекта, — говорит ведущий автор исследования Майкл Горан. — Наряду с выявлением воздействий олигосахарида 2′-FL мы также хотели определить сроки, когда он наиболее важен для развития ребенка».

Возможность выявления факторов, критических для раннего развития нервной системы, позволяет составить рекомендации для тех детей, чьи матери испытывают проблемы с лактацией или по каким-либо причинам не имеют достаточного количества 2’-фукозиллактозы в грудном молоке.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Наука: Миндалина и аутизм – новые стороны старой истории

18.01 / Наталья Водянова рассказала, как Арно в прошлом году сделал ей предложение руки и сердца

06.02 / Валерия призналась, что многие годы страдала от домашнего насилия

14.12 / Наука: Физические упражнения снижают риск развития депрессии на треть

14.12 / После возвращения к Екатерине Трофимовой Владимир Кузьмин бросил пить и занялся творчеством

09.02 / Несовершеннолетняя внучка Ельцина трогательно поздравила Смолова с 30-летием

09.12 / Россиянин украл 85 тысяч рублей, чтобы оплатить кредит

26.12 / «Путин и Сирота»

25.12 / Наука: Синий свет оказался слабой помехой режиму дня

09.12 / Мнение: Сталин против русофобов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика