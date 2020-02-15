«Неинтересно?» Зеленский пожал руку ушедшему с его выступления

15.02.2020, 15:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку зрителю, который выходил из зала в ходе выступления украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский выступал не в основном зале, а в небольшом помещении, куда зрителям не поставили стулья. Поэтому пришедшие послушать главу украинского государства расселись на трибунах и ступенях короткой лестницы. Сидеть там было неудобно, и, видимо, поэтому примерно через 40 минут после того, как Зеленский начал говорить, один из зрителей с бейджем участника конференции встал и попытался тихонько покинуть зал.

"Неинтересно?" — прервав свой ответ, обратился к нему Зеленский. В зале засмеялись, выходивший мужчина повернулся к президенту и протянул ему руку, украинский лидер ответил на рукопожатие, пишет РИА Новости.

В своей речи Зеленский сообщил, что планирует визит в США, а также пригласил американского президента Дональда Трампа в Киев. "Я его готов его принять быстрее, чем он меня", — сказал президент.

Зеленский также заверил, что Украина будет делать все возможное, чтобы следующий саммит в нормандском формате состоялся в апреле этого года, в согласованные сроки. "Наша ключевая задача сегодня — обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей. Украина готова и работает над этим каждый день. Ежедневно шаг за шагом мы движемся на пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ожидаем шагов навстречу", — подчеркнул украинский президент, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее Зеленский сообщил и о том, что в октябре хотел бы провести местные выборы на всей территории Украины. "Хотелось бы и в Крыму", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что украинские власти готовы к диалогу с мирным населением неподконтрольных им районов Донецкой и Луганской областей, но не с руководителями этих территорий. Последние, по его словам, не признаны с точки зрения международного права, поэтому не могут представлять местное население Украины. События в Донбассе Зеленский назвал вопросом общеевропейского значения.

Перед выступлением Зеленский, поднявшись на трибуну, обнаружил, что у него нет микрофона. Он попросил микрофон у представителя конференции, подчеркнув, что без него не может. Организатор отдал свой микрофон президенту.