Макрон рассказал о вмешательстве американцев в выборы

15.02.2020, 15:30, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности​​​. Часть своей речи Макрон посвятил предполагаемому вмешательству РФ в выборный процесс в странах Запада. Французский лидер полагает, что Москва будет и впредь поддерживать консервативные политические силы. Макрон назвал их "антиевропейскими и антимиграционными", пишет РИА Новости.

"Я не верю в чудо, а верю в политику, то есть в то, что воля человека может изменить что-то, когда для этого даются возможности. В то же время я не верю в то, что изменения будут спонтанными и произойдут завтра", — сообщил Макрон.

Прочем, Макрон признал, что американские ультраправые тоже вмешивались в европейские выборы. "Есть многих других стран, которые это делают", — заключил президент Франции.

МИД РФ постоянно отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / YouTube будет удалять комментарии и видео со скрытыми угрозами

06.12 / Мнения: Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

20.12 / ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после ежегодной пресс-конференции

04.12 / Число пострадавших на пожаре в Одессе увеличилось

12.02 / Россияне найдены мертвыми на вилле в Испании

30.12 / Times of India — в Россию за высшим образованием приезжает всё больше индийцев

07.02 / Коронавирус может жить на поверхностях в течение 9 дней — немецкие ученые

02.12 / В КНДР строят площадки для запусков ракет – СМИ

17.12 / Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию

17.01 / ПЦУ накануне Крещения заявила о «несвойственном украинцам» купании в проруби

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика