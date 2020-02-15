Макрон рассказал о вмешательстве американцев в выборы

15.02.2020, 15:30, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности​​​. Часть своей речи Макрон посвятил предполагаемому вмешательству РФ в выборный процесс в странах Запада. Французский лидер полагает, что Москва будет и впредь поддерживать консервативные политические силы. Макрон назвал их "антиевропейскими и антимиграционными", пишет РИА Новости.

"Я не верю в чудо, а верю в политику, то есть в то, что воля человека может изменить что-то, когда для этого даются возможности. В то же время я не верю в то, что изменения будут спонтанными и произойдут завтра", — сообщил Макрон.

Прочем, Макрон признал, что американские ультраправые тоже вмешивались в европейские выборы. "Есть многих других стран, которые это делают", — заключил президент Франции.

МИД РФ постоянно отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран.