Саночники Денисьев и Антонов взяли серебро чемпионата мира в Сочи

15.02.2020, 15:30, Новости дня

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли второе место в соревнованиях двоек на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Сочи. Они уступили всего 0,104 секунды победителям турнира Тони Эггерту и Саше Бенеккену.

Немецкий дуэт финишировал с лучшим временем после двух попыток – 1 минута 39,384 секунды. В тройке лучших также оказались их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Еще одна российская пара Всеволод Кашкин/Константин Коршунов показала четвертый результат.



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