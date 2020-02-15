«Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма». Зеленский заявил о желании Киева провести местные выборы в ОРДЛО в октябре

15.02.2020, 15:30, Новости дня

Киев хочет провести местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса вместе с выборами на территории всей Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Наше желание сегодня – провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных безопасности и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас, – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что РФ «открыто информирует мир», что в 2019 году на временно неподконтрольной Киеву территории выдали 125 тыс. российских паспортов. Жителями ОРДЛО нужны выборы, которые Киев и весь мир признает легитимными, отметил глава государства.

«И они не могут быть такими, если произойдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над нашей границей», – добавил президент.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече «Нормандской четверки» в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ «юридически ничтожным» и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей «документами» боевиков «ДНР» и «ЛНР». По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО «уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта».

В МВД РФ заявляли, что в 2019 году российские паспорта получили 227 тыс. жителей ОРДЛО.