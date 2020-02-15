«Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма». Зеленский заявил о желании Киева провести местные выборы в ОРДЛО в октябре

15.02.2020, 15:30, Новости дня

Киев хочет провести местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса вместе с выборами на территории всей Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент издания «ГОРДОН». 

«Наше желание сегодня – провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных безопасности и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас, – заявил он. 

Зеленский подчеркнул, что РФ «открыто информирует мир», что в 2019 году на временно неподконтрольной Киеву территории выдали 125 тыс. российских паспортов. Жителями ОРДЛО нужны выборы, которые Киев и весь мир признает легитимными, отметил глава государства.  

«И они не могут быть такими, если произойдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над нашей границей», – добавил президент. 

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече «Нормандской четверки» в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ «юридически ничтожным» и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей «документами» боевиков «ДНР» и «ЛНР». По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО «уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта».

В МВД РФ заявляли, что в 2019 году российские паспорта получили 227 тыс. жителей ОРДЛО.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Guardian — вместо Финляндии мигранты и предприимчивый аферист оказались в питерском суде

04.02 / Пять стран потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого самолета МАУ

13.12 / МИД ответил на сообщения о причастности РФ к гибели главы «Белых касок»

12.12 / Украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем в Перми

19.12 / Журналист из Болгарии попытался подарить Путину икону

11.12 / Лавров предложил Трампу опубликовать переписку РФ и США по «вмешательству в выборы»

05.01 / Региональные власти в Польше захотели сохранить памятники красноармейцам

11.12 / «Правозащита Открытки»: На шамана Габышева заведено дело о насилии над полицейским

19.12 / Делегация из Канады посетила зону проведения операции Объединенных сил

22.01 / В ОПЗЖ утверждают, что на Киву напал человек, которого охраняла «Альфа»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика